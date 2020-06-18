جناح زيهايمر بالحزب الاشتراكي الديمقراطي يدعو إلى ترشيح شولتس مستشارا لألمانيا

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أعلنت المتحدثة الجديدة باسم جناح "دائرة زيهايمر" التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا سيمتي مولر دعوة لترشيح وزير المالية الألماني أولاف شولتس لمنصب المستشار خلفا للمستشارة الحالية أنجيلا ميركل.

وقالت مولر في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" اليوم الخميس: "ليس هناك شخص آخر، وليس هناك شخص أفضل، وسوف يسعدني للغاية تقدم أولاف شولتس مرشحا لمنصب المستشارية".

ووصفت مولر العمل الذي يقوم به شولتس في وزارة المالية حاليا بأنه عمل "سباق"، مضيفة القول: "أولاف شولتس قد يكون مستشارا جيدا".

كانت مولر اختيرت اليوم الخميس متحدثة جديدة لجناح "زيهايمر" صاحب النفوذ الشديد داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وكانت وزيرة العدل الألمانية كريستينه لامبرشت أعلنت في وقت سابق أن "تسمية شولتس" لمنصب المستشار "صائبة جدا".

وفي حوار مع شبكة التحرير الألمانية التي تضم أشهر الصحف ووسائل الإعلام في البلاد اليوم الخميس قالت "إن من المنطقي أن يذكر اسم أولاف شولتس في الترشح لمنصب المستشارية".

وأضافت لامبرشت أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سوف يمضي "قدما" بشأن قرار التقدم بمرشح أو مرشحة لمنصب المستشارية.

كانت صحيفة "دي تسايت" الأسبوعية نشرت تقارير عن محادثات تجري مع شخصيات قيادية من الحزب الاشتراكي بشأن تزايد التعاطف مع شولتس كمرشح محتمل للحزب لمنصب المستشار.