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رئيس وزراء المجر يتخلى رسميا عن صلاحيات ممنوحة له بسبب كورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 18 يونيو 2020 - 2:36 م | آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2020 - 2:36 م

تخلى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الثلاثاء رسميا عن صلاحية الحكم بمراسيم كان البرلمان قد منحه له بشكل مثير للجدل خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19).

ووقع أوربان مرسوما قبيل منتصف ليل الأربعاء/الخميس لإنهاء حالة الطوارئ التي تم سنها للتعامل مع جائحة كوفيد-19. ووضع البرلمان الأساس لهذه الخطوة قبل يومين.

وكانت الصلاحيات الواسعة التي منحها البرلمان لأوربان في أواخر مارس للتعامل مع الأزمة غير مقيدة بفترة زمنية ما أثار اتهامات بانتزاع صلاحيات من جانب المنتقدين في المجر ودوليا.

وفي مرسوم آخر، فرض رئيس الحكومة المجرية حالة الطوارئ الصحية لتحل محل حالة الطوارئ التي تسمح له بمواصلة ممارسة بعض الصلاحيات.

يذكر أن أوربان ،وهو محافظ قومي مثير للجدل يتولى السلطة منذ 2010، لديه بالفعل تاريخ من الخطوات التي تعتبر أوتوقراطية واختلف مرارا مع الاتحاد الأوروبي حول سياساته

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