 الادعاء العام بألمانيا يرفع دعوى جنائية ضد روسي بتهمة قتل جورجي في برلين - بوابة الشروق
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الادعاء العام بألمانيا يرفع دعوى جنائية ضد روسي بتهمة قتل جورجي في برلين

د ب أ
نشر في: الخميس 18 يونيو 2020 - 3:08 م | آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2020 - 3:08 م

رفع الادعاء العام الاتحادي بألمانيا دعوى جنائية ضد مواطن روسي بتهمة القتل المأجور بعد مرور عشرة أشهر تقريبا على مقتل مواطن جورجي في العاصمة الألمانية برلين.

وأوضح الادعاء العام الاتحادي اليوم الخميس أنه يفترض أنها جريمة قتل بتكليف من الحكومة الروسية.

وأضاف الادعاء العام اليوم: "ترجع خلفية التكليف بالقتل لمناهضة الضحية للدولة المركزية الروسية ولحكومات جمهوريتيها المستقلتين الشيشان وإنجوشيا وكذلك لحكومة جورجيا الموالية لروسيا".

يذكر أن الضحية 40 عاما هو شيشاني يحمل الجنسية الجورجية، وقُتل في العاصمة الألمانية برلين في 23 أغسطس الماضي بطلقات نارية في رأسه وظهره في وضح النهار.

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