أعرب علي محمد، أحد العائدين من ليبيا، عن سعادته بسرعة استجابة الدولة لاستغاثتهم، متوجهًا بالشكر للقيادة السياسية لما بذلته من جهود في عودتهم سريعًا من ليبيا.

وتوجه خلال تصريحات لفضائية «الأولى»، صباح الخميس، برسالة لمن يرغبون في السفر للخارج قائلًا: «مصر أولى بيكم من أي حاجة.. من اللي شوفتها بره»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أنه عمل في ليبيا لمدة عامين تعرض فيهما لإهانة لم يتعرض لها في مصر على الإطلاق.

ووصل إلى منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية، صباح اليوم الخميس، 23 مصريًا كانوا محتجزين من قبل إحدى المليشيات بمدينة ترهونة بدولة ليبيا الشقيقة، وذلك بعد أن نجحت الأجهزة المصرية المعنية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، في إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين آمنين.

وكان في استقبالهم أمام بوابة المنفذ الرئيسية، محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، والأجهزة المصرية المعنية.

يذكر أن الرئيس السيسي كان قد وجه كافة أجهزة الدولة المعنية، بتحرير 23 شخصًا من المواطنين المصريين العاملين بمدينة ترهونة الليبية، وذلك فور انتشار فيديو مسيء للعمالة المصرية وما تعرضوا له على أيدي تلك الميليشيات، وتم ذلك في أقل من 72 ساعة من انتشار هذا الفيديو على بعض القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي.