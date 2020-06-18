العراق يسجل 1463 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 وفاة

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 1463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 25 ألفًا و717 في البلاد.

وأشارت «الصحة العراقية»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، إلى تسجيل 83 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 856.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 563 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 11 ألفًا و333.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 440 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من ثمانية ملايين إصابة.