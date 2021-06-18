أجرى المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، يرافقهم اللواء خالد متولي، مفوض محافظ جنوب سيناء للعلاقات الخارجية والمنح، اليوم الخميس، زيارة لمدينة سانت كاترين، لتفقد دير سانت كاترين، وكان في استقبالهم اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين.

وجاءت الجولة ضمن برنامج الزيارة الذي أعدته محافظة جنوب سيناء للوفد رفيع المستوى الذي يضم أعضاء الوفود الأفريقية، التي شاركت في اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وصل أمس لتفقد المقاصد السياحية بمدن شرم الشيخ وسانت كاترين خلال رحلة تستغرق 3 أيام.

والتقى رئيس المحكمة الدستورية الأنبا ديمترى دميانوس، رئيس أساقفة سيناء للروم الأرثوذوكس ورئيس دير سانت كاترين، وقدم له التحية .

وتفقد رئيس المحكمة الدستورية ومرافقيه، كنيسة الدير، وشجرة العليقة المقدسة، ثم قاموا بزيارة متحف الزعيم السادات بمنطقة وادي الراحة بسانت كاترين .

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن الوفد أعرب سعادتهم الغامرة لزيارة المدينة المقدسة مدينة التجلي الأعظم، مؤكدين أن المدينة تمتلك روحانيات لا توجد في مكان آخر.

وأكد رئيس المدينة في تصريح له اليوم، أن الوفد أثنى على الطبيعة الخلابة للمدينة، وقدموا لمحافظ جنوب سيناء، وجميع القائمين على برنامج الزيارة الخاص بهم.