التشكيل الرسمي لمباراة السويد وسلوفاكيا

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أعلن يان أندرسون، المدير الفني لمنتخب السويد، تشكيل فريقه لمباراة سلوفاكيا، اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وجاء تشكيل السويد على النحو التالي:

حراسة المرمى: روبين أولسين.

خط الدفاع: ميكاييل لوستيج، فيكتور ليندولف، ماركوس دانيلسون، لودفيج أوجوستينسون.

خط الوسط: سباستيان لارسون، كريستوفر أولسون، ألبين إيكدال، إيميل فورسبيرج.

خط الهجوم: ماركوس بيرج، ألكسندر إيساك.

بينما جاء تشكيل منتخب سلوفاكيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا.

خط الدفاع: بيتير بيكاريك، لوبومير شاتكا، ميلان شكرينار، توماس هوبوتشان.

خط الوسط: يوري كوتشكا، باتريك هروسوفسكي، مارتن كوشيلنيك، روبيرت ماك، ماريك هامشيك.

الهجوم: أوندري دودا.

وتتصدر سلوفاكيا المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على بولندا في الجولة الاولى، بينما حصدت السويد نقطة بعد تعادلها مع إسبانيا.

ويحتل منتخب السويد المركز الثالث في المجموعة بعد تعادله الجولة الماضية سلبيًا مع نظيره الإسباني، فيما يتصدر منتخب سلوفاكيا المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على نظيره البولندي.