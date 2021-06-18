أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه تم إعطاء إجمالي 8ر34 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم الجمعة ، يُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بنحو 640 ألفا و698 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إسبانيا شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين .

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في إسبانيا قبل نحو 24 أسبوعا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 75ر3 مليون إصابة، وعدد الوفيات 80 ألفا و634 حالة.

وسجلت إسبانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل عام و19 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.