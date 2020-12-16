 استطلاع: 46% من الأمريكيين غير الملقحين لن يتلقوا لقاح كورونا - بوابة الشروق
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استطلاع: 46% من الأمريكيين غير الملقحين لن يتلقوا لقاح كورونا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 يونيو 2021 - 6:13 م | آخر تحديث: الجمعة 18 يونيو 2021 - 6:13 م

كشف استطلاع جديد أن ما يقرب من نصف الأمريكيين غير الملقحين أعلنوا تأكديهم لعدم تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأفاد استطلاع أجرته وكالة "أسوشيتد برس" بالاشتراك مع "مركز نورك" الأمريكي لأبحاث الشؤون العامة أن 46% من غير الملقحين قالوا إنهم بالتأكيد لن يحصلوا على اللقاح و29% قالوا إنهم لم يأخذوا قرار تلقي اللقاح أو عدم الحصول عليه بعد.

وأظهر الاستطلاع أن من بين الأشخاص الأكثر ترددًا في الحصول على لقاح فيروس كورونا، الإنجيليون البيض والجمهوريون والأمريكيون الريفيون والشباب وأولئك الذين ليس لديهم شهادات جامعية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومسؤولون آخرون قد شددوا على ضرورة التواصل مع الأمريكيين الذين يترددون في الحصول على التطعيم، حيث تباطأ عدد التطعيمات اليومية في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة.

يأتي ذلك بالتزامن مع رغبة بايدن في الوصول إلى نسبه 70% من السكان البالغين في الولايات المتحدة على جرعة واحدة من اللقاح بحلول الرابع من يوليو المقبل.

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