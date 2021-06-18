مقتل صحفي برصاص مسلحين مجهولين جنوبي المكسيك

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أفاد مدع عام في المكسيك بمقتل صحفي محلي بالرصاص في ولاية أواكساكا، جنوبي البلاد، اليوم الخميس.

وقال المدعي العام للولاية إن الصحفي جوستافو سانشيز قتل برصاص مسلحين مجهولين بالقرب من ساحل المحيط الهادئ.

كان سانشيز نجا من محاولة اغتيال في يوليو الماضي، وفقا للعديد من جماعات حماية الإعلام.

كما تعرض لتهديدات وطلب من الشرطة توفير الحماية له.

وغردت منظمة مراسلون بلا حدود عبر موقع تويتر: "نأسف أن إجراءات وزارة الداخلية لحمايته جاءت متأخرة للغاية".

يشار إلى أن المكسيك، المنكوبة بعنف الجريمة المنظمة، بنحو 36 ألف جريمة قتل العام الماضي، تعد واحدة من أكثر دول العالم خطورة بالنسبة للصحفيين.