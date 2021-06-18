أصدرت محكمة طوكيو حكما بالسجن ثلاث سنوات على وزير العدل الياباني السابق كاتسويوكي كاواي، وذلك بسبب اتهامات تتعلق بشراء الأصوات لزوجته أثناء الانتخابات البرلمانية الماضية التي جرت في يوليو 2019.

وذكرت قناة هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الجمعة، أن كاواي أعطى وزجته، أنري، 260 ألف دولار خلال الحملة الانتخابية لمجلس المستشارين، المجلس الأعلى في البرلمان، منذ عامين؛ حيث قالت المحكمة إن وزير العدل السابق قام بشراء أصوات 100 سياسي محلي ومؤيد في مدينة"هيروشيما"، التي فازت من خلالها زوجته بمقعدا في البرلمان.

وأضافت القناة أن كاواي كان أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، إلا أنه اعترف بارتكابه معظم التهم في أوائل العام الجاري.

وأشارت القناة إلى أن فريق الدفاع عن كاواي طلب استئناف الحكم الصادر.

يذكر أن كاواي وزوجته كانا أعلن استقالتهما من عضوية البرلمان.