قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة استطاعت أن تمول 41 ألف مشروع من خلال جهاز المشروعات الصغيرة ،وهذا وفر 70 ألف فرصة عمل بتمويل يقدر بـ2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن تمويل المشروعات يبدأ من 5 آلاف جنيه، وهذا مهم للمرأة لتربية الدواجن أو إنتاج الألبان، أو الكثير من المشروعات متناهية الصغر.



وأضاف خلال حواره لبرنامج «المال والناس» مع الإعلامي إيهاب الديك، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الخميس، أن هناك بعض المشروعات التي بدأت برأس مال 100 ألف جنيه ووصل رأس مالها لـ10 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن ريادة الأعمال هي المستقبل خلال المرحلة المقبلة، وعلى الشباب أن يتقدم إلى المحافظة لإنشاء المشروعات.



ولفت إلى أن التنسق مع وزارة القوى العاملة لإعداد ملتقيات توظيف للشباب، مضيفًا أن البطالة مشكلة كبيرة جدًا ومقلقة، لهذا يتم العمل على مساعدة الشباب في الحصول على فرصة عمل، خاصة أن الوظائف الحكومية لم تعد موجودة.

