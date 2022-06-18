عودة تدريجية للكهرباء في سوريا بعد انقطاعها عن كل أرجاء البلاد

أعلنت وزارة الكهرباء السورية بدء عودة التيار الكهربائي إلى البلاد بشكل تدريجي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" (حكومية)، عن الوزارة قولها إن التيار الكهربائي بدأ بالعودة بشكل تدريجي إلى المحافظات السورية بعد إعادة تشغيل محطات توليد كهرباء جندر والزارة وتشرين والتيم، وذلك بعد انقطاع عام دام لعدة ساعات منذ مساء أمس.

ومساء الجمعة، أعلنت الوزارة انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء سوريا.

وأرجعت السبب في انقطاع الكهرباء إلى عطل في محطة توليد "الزارة" في محافظة حماة، والذي أدى بدوره إلى تعطل كل المحطات الأخرى، مضيفة أن ورشات الكهرباء توجهت فورا لإصلاح العطل.