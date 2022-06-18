بولندا تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بولندا 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 6 ملايين و10 آلاف و919، والوفيات إلى 116 ألفا و390.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 54 مليونا و561 ألفا و412 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.