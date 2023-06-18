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مقتل وإصابة 21 شخصا على الأقل في إطلاق نار بولاية إلينوي الأمريكية

إلينوي - أ ش أ
نشر في: الأحد 18 يونيو 2023 - 6:58 م | آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 6:58 م

أعلنت شرطة ولاية إلينوي الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين في إطلاق نار خلال احتفالية بالولاية.

وأضافت الشرطة بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنها تلقت صباحًا بلاغات عن سماع أصوات طلقات نارية، وعند وصولهم وجدوا عدة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية.

وأكدت الشرطة أن ما لا يقل عن 20 شخصًا أصيبوا، وتراوحت الإصابات بين جروح طفيفة وخطيرة جدا.

وقالت السلطات إن شخصا توفي متأثرا بجروحه، وأضافت أنه تم نقل ما لا يقل عن 10 أشخاص إلى المستشفيات بينما تم نقل العديد من الأشخاص بأنفسهم. وقال مسئولو الإطفاء إن ضحيتين في حالة حرجة.

ووصف الشهود المشهد بالفوضى، قائلين إن الناس بدأوا يركضون مع اندلاع إطلاق نار.

وبحسب "ذا هيل"، لا يزال الدافع وراء إطلاق النار غير واضح، ولم تخوض السلطات في التفاصيل بشأن الظروف التي أدت إلى إطلاق النار أو عدد من تعتقد أنهم متورطون في إطلاق النار، قائلة إن التحقيق لا يزال جاريًا.

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