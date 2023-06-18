استمرار المظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء الاسرائيلي

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تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين مرة أخرى يوم السبت احتجاجا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدينية اليمينية المتطرفة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 100 ألف شخص شاركوا في المسيرة الرئيسية في مدينة تل أبيب الساحلية مساء السبت. وبشكل عام، كانت هناك احتجاجات في حوالي 150 مدينة.

وندد المتظاهرون بمقترحات الإصلاح القضائي المثيرة للجدل التي تدعمها حكومة نتنياهو. وكتبوا على اللافتات "ليس لدينا بلد آخر". وكانت بعض اللافتات موجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن زعيم المعارضة يائير لابيد شارك أيضا في المسيرة في تل أبيب. وأظهرته الصور في وسط الاحتجاجات أمام بحر من الأعلام الوطنية باللونين الأزرق والأبيض.

وفي أحد ضواحي تل أبيب، تقدم المتظاهرون بشكوى لأنهم تعرضوا لهجوم برذاذ الفلفل من سيارة مارة، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس. كما أصيب عدد من النساء.

وتشهد إسرائيل منذ بداية العام مظاهرات منتظمة مناهضة للحكومة.

ويسعى تحالف نتنياهو اليميني المتطرف إلى إضعاف سلطات المحكمة العليا ، التي يتهمونها بالتدخل المفرط في السياسة. ويعتبر منتقدون أن الخطوة تشكل خطرا على الديمقراطية الإسرائيلية ويحذرون من أزمة وطنية.

وعلق نتنياهو الخطط في مارس بعد ضغوط هائلة لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة.