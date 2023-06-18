إسرائيل تطلب إذنا نهائيا من الولايات المتحدة لبيع منظومة آرو3 لألمانيا

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تسعى إسرائيل للحصول على إذن نهائي من الولايات المتحدة لبيع منظومة "آرو3" الدفاعية الجوية الإسرائيلية لألمانيا، وذلك بعد أن وافقت لجنتان في البرلمان الألماني على هذه الصفقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الأحد، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الألماني بوريس بيستوريوس لهذا الغرض.

كانت لجنة الموازنة ولجنة الدفاع في البرلمان الألماني وافقتا يوم الأربعاء الماضي، على الصفقة التي قُدِّرَت بقيمة تقارب 4 مليارات يورو.

ومن المنتظر أن يتم تمويل الصفقة من الصندوق الخاص الذي تم إنشاؤه للجيش الألماني بعد وقوع الحرب الروسية على أوكرانيا والبالغة قيمته 100 مليار يورو.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تشترك مع إسرائيل في تطوير منظومة "آرو3"، ومن المنتظر أن تكون جاهزة للتشغيل بحلول نهاية 2025.

ومن المنتظر أن يصبح نظام "آرو3" الإسرائيلي جزءا من نظام دفاع جوي أوروبي وذلك بناء على مبادرة من ألمانيا.

ويمثل نظام "آرو3" في الفترة الحالية المرحلة العليا من الدفاع الجوي الإسرائيلي متعدد المراحل ويمكنه تدمير أنظمة أسلحة مهاجمة على ارتفاع يزيد عن 100 كيلومتر خارج الغلاف الجوي.

وسيصبح هذا النظام أيضا جزءا من إعادة بناء الدفاع الجوي الذي تقلص بعد نهاية الحرب الباردة.