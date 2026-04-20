كشف إريك جارسيا، لاعب برشلونة، عن معاناة فريقه بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال جارسيا في تصريحات لصحيفة ماركا الاسبانية: "أعتقد أننا عانينا كثيرا بعد توديع دوري الأبطال كانت ضربة قوية، كنا نعتقد أننا قريبون، لكن الآن سنركز على الدوري".
وأضاف: "الدوري هو مكافأة الاستمرارية، ونسعى لحسمه في أقرب وقت".
أما عن التحكيم في دوري الأبطال.. قال: "كانت هناك قرارات غريبة بالفعل لكن أعتقد أنه لا يتحمل مسؤولية خروجنا من البطولة".
وعن وقوف الفريق ممرا شرفيا.. قال: "لا توجد لدينا أي أزمة في ذلك بل هذا أقل تقدير واحترام للبطل".