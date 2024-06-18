مراكز شباب المنيا تفتح أبوابها للجمهور في ثالث أيام عيد الأضحى

صرح مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، بأن مراكز شباب المنيا واصلت استقبال المواطنين منذ الصباح الباكر في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار انطلاق مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" بالقرى والمدن، حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعي وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية .

وبدأ المواطنون في التوجه لمراكز الشباب بالقرى والمدن والنجوع منذ الصباح الباكر، وفتحت مراكز الشباب أبوابها للجمهور، كما فتحت حدائق الطفل والملاهي وحمامات السباحة والملاعب والصالات أبوابها بالمجان، وشهد إقبالا كثيفا من المترددين ويستمر ذلك يوميا من الثامنة صباحا حتى منتصف الليل.

وشهدت مراكز شباب "المنيا، وملوي، وديرمواس، وسمالوط، وبني مزار، ومغاغة، ومطاي، والعدوة، وأبوقرقاص" إقبالا متوسطا بالمراكز.



وأعلن وكيل الوزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أنه يتابع مراكز الشباب للتعرف على أعداد المترددين، للاطمئنان على سلامتهم وتنفيذ جميع التعليمات والإجراءات للظهور بالشكل اللائق، موجها بضرورة نقل الحدث أولا بأول بالتعاون مع المنسقين الإعلاميين للمشاركة في فعاليات مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب .

وأضاف وكيل وزارة الشباب، أن هناك تعليمات بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لاسيما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك واستقبال رواد مراكز الشباب بالمجان وتنظيم الاحتفالات وتقديم البرامج الترويحية خلال أيام العيد لتشمل فقرات فنية واستعراضية وتوزيع هدايا على الأطفال طوال أيام العيد، بجميع مراكز الشباب يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهي، وألعاب ترفيهية، وتنس طاولة، وبلياردو، وكرة قدم، وألعاب إلكترونية.

وتتابع وحدة المنسقين الإعلاميين والمركز الإعلامي الاحتفالات بشكل مباشر ومتابعة مباشرة من وكلاء المديرية للشباب والرياضة، والدكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة، ومدير العلاقات العامة والمركز الإعلامي.