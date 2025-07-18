الدفاع المدني السوري: اختطاف رئيس مركز في الخوذ البيضاء في مدينة السويداء

أعلنت منظمة "الخوذ البيضاء" اليوم الجمعة، فقدان الاتصال برئيس مركز الاستجابة الطارئة حمزة العمارين منذ مساء يوم الأربعاء، أثناء تنفيذه مهمة لإجلاء فريق أممي في مدينة السويداء.

وأفاد بيان للدفاع المدني السوري، اليوم الجمعة، بأن العمارين كان يرتدي زي المنظمة ويقود سيارة تحمل شاراتها، ورافقته سيدة محلية أكدت أن مسلحين أوقفوه عند دوار العمران واقتادوه إلى جهة مجهولة، فيما استولوا على السيارة.

وأكدت المنظمة أنها تمكنت من الاتصال بهاتفه مؤقتًا، حيث رد شخص أكد أنه بخير، ثم انقطع الاتصال. وطالبت "الخوذ البيضاء" الفصائل المسيطرة على السويداء بالإفراج الفوري عنه، محذرة من استخدام السيارة المصادرة.

وأدانت المنظمة ما وصفته بـ"الانتهاك الخطير" بحق العاملين الإنسانيين، مشددة على التزامها بالحياد وضرورة احترام عملها الإنساني.

وفي السياق، أعلن وزير الطوارئ رائد الصالح تشكيل غرفة عمليات مشتركة للاستجابة الإنسانية في السويداء، تضم الدفاع المدني ومنظمات وهيئات خدمية، لتقديم الإغاثة والإسعاف على مدار الساعة.