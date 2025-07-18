محافظ درعا: أكثر من 2500 عائلة نزحت من السويداء وطلبنا ممرات آمنة

أعلن محافظ درعا، أنور الزعبي، عن موجة نزوح كبيرة من محافظة السويداء المجاورة، كاشفا عن وصول «أكثر من 2500 عائلة» إلى درعا حتى الآن.

وقال في تصريحات لقناة «العربية» مساء اليوم، إن الجهات الحكومية استنفرت لمواجهة الأزمة، مشيرا إلى «أننا طلبنا ممرات آمنة للنازحين الذين يريدون الخروج من السويداء».

وأكد أن «حالة نزوح كبيرة تشهدها درعا»، مشيرا إلى أن «العوائل الدرزية وعشائر البدو نزحوا من السويداء».

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوقوع مواجهات، الجمعة، بين مقاتلين من العشائر والبدو ومجموعات درزية في محيط مدينة السويداء في جنوب سوريا، من حيث انسحبت القوات الحكومية.

ونقلت فرانس برس عن المرصد السوري، ومصادر في صفوف المتحاربين أن الاشتباكات تدور بين مسلحين من العشائر ومقاتلين دروز في محيط السويداء.

من جهته، قال مصدر سياسي إسرائيلي، الجمعة، إن إسرائيل ستسمح بدخول محدود للقوات السورية إلى السويداء خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.

وشهدت السويداء، خلال الأيام الماضية، مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص.