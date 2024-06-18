قائد الجيش اللبناني والموفد الأمريكي يبحثان التطورات على الحدود الجنوبية

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بحث الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكستاين، اليوم الثلاثاء، مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.

واستقبل العماد عون بمكتبه في بيروت، الموفد الأمريكي، بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون"، بحسب بيان صادر عن الجيش اللبناني.

وتناول اللقاء بحث "الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية".

ووصل الموفد الرئاسي الأمريكي إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، صباح اليوم .

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد التقى أمس الاثنين، الموفد الأمريكي لبحث التوترات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني .

ويتبادل حزب الله إطلاق النيران مع إسرائيل بشكل شبه يومي منذ عملية طوفان الأقصى.

وتقود الولايات المتحدة وفرنسا جهودا للتوسط في اتفاق لضمان عدم اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل.