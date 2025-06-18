وكالة الطاقة الذرية: تلوث إشعاعي في منشأة نطنز النووية الإيرانية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تسجيل ارتفاع طفيف عن المستوى الإشعاعي الطبيعي في منشأة "نطنز" النووية في إيران.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي: "تسجيل تجاوز طفيف للمستوى الإشعاعي الطبيعي داخل المحيط الوقائي في المنشأة النووية الإيرانية بنطنز".

وأشار جروسي في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" إلى أن هذا الارتفاع "لا يشكل أي خطر مباشر على السكان أو البيئة".

وأكد جروسي أن منشأة "نطنز" تعرضت لأكبر ضرر، في إشارة إلى الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي طالت منشآت نووية في إيران وغيرها من البنى التحتية العسكرية والمدنية.