أونروا: وضع حرج للنظام الصحي بغزة ونفاد وشيك للأدوية

• 45 بالمئة من المستلزمات الأساسية نفدت، حسب منشور على "إكس"

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الأربعاء، إن النظام الصحي في قطاع غزة يمر بـ"وضع حرج"، مع اقتراب نفاد مخزون الأدوية الحيوية ومشتقات الدم، في ظل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بالقطاع.

وأوضحت الوكالة، في منشور على منصة "إكس"، أن 45 بالمئة من المستلزمات الأساسية قد نفدت، مع توقعات بنفاد نحو ربع الكمية المتبقية خلال الأسابيع الستة المقبلة.

وأضافت أن "مخزون الأدوية الحيوية ومشتقات الدم على وشك النفاد، والاحتياجات الصحية في القطاع ملحّة وتتزايد يوما بعد يوم".

ومنذ بدئه الإبادة بالقطاع في 7 أكتوبر 2023، عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظمها عن الخدمة، ما عرض حياة المرضى والجرحى للخطر.

ويبلغ عدد المستشفيات العاملة في غزة 16 مستشفى تعمل جزئيا، بينها 5 حكومية و11 خاصة، من أصل 38 مستشفى، وفق وزارة الصحة بغزة.

كما تعمل في القطاع 8 مستشفيات ميدانية تقدم خدمات طارئة على وقع الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين منذ أكثر من عام ونصف.

وخلفت الإبادة نحو 185 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.