مورينيو يتحرك لضم سون من توتنهام إلى فنربخشه

يقترب الكوري الجنوبي سون هيونج-مين، نجم توتنهام، من خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي، وسط تقارير تفيد باقتراب نادي فنربخشه التركي من تقديم عرض رسمي للتعاقد معه.

قائد توتنهام، البالغ من العمر 32 عامًا، يتبقى في عقده عام واحد فقط، وقد يرحل عن النادي اللندني بعدما قضى عشر سنوات، خاصة في ظل موسم محبط للفريق، رغم تمسك إدارة "السبيرز" بعدم التفريط فيه بسهولة.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، التقى سون بمدربه السابق جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لفنربخشه، لمناقشة إمكانية الانتقال، وسط تأكيدات بأن العلاقة بين الطرفين لا تزال جيدة منذ فترة عملهما معًا في توتنهام.

وتشير التقارير إلى أن فنربخشه مستعد لدفع ما لا يقل عن 25 مليون جنيه إسترليني مقابل الصفقة، في خطوة تهدف لتوجيه ضربة قوية لغريمه جالطة سراي، بطل الدوري التركي.

سون من جانبه لا يمانع خوض تحدٍ جديد، ويعتبر أن التتويج بلقب الدوري الأوروبي مع توتنهام كان نهاية مثالية لمسيرته مع النادي.

وخلال فترة تدريبه مع مورينيو، تألق سون بتسجيل 22 هدفًا في 51 مباراة، كما نال جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم، ما يجعل المدرب البرتغالي متحمسًا لاستعادته.

في المقابل، قد يواجه فنربخشه منافسة قوية من ثلاثة أندية سعودية – الأهلي، النصر، والقادسية – التي أبدت بدورها اهتمامًا بضم النجم الكوري.