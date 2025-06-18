ريبييرو يعاين ملعب مباراة بالميراس

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حرص خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على معاينة أرضية ملعب ميتلايف الذي يستضيف مباراة بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.