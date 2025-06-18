محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال رصف شارع الاستاد الرياضي

أجرى اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لتفقد أعمال رصف شارع الاستاد الرياضي، بطول 485 مترًا وعرض 20 مترًا، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين جودة البنية التحتية، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن قطاع الطرق يمثل أولوية في خطط التنمية التي تنفذها الدولة، نظرًا لدوره المحوري في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشدد محافظ كفر الشيخ على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية في تنفيذ الأعمال، والانتهاء منها ضمن الجداول الزمنية المحددة دون تأخير، مع استخدام خامات عالية الجودة والالتزام بكل المواصفات الفنية، واتخاذ ما يلزم لتيسير حركة المرور أثناء تنفيذ الأعمال.

وأشار المحافظ، إلى أن شارع الاستاد يعد من المحاور الحيوية بمدينة كفرالشيخ، إذ يخدم عددًا من المؤسسات الرياضية والتعليمية والمناطق السكنية، موضحًا أن أعمال التطوير الجارية تعكس حرص المحافظة على تلبية احتياجات المواطنين ورفع كفاءة المرافق العامة.

وأضاف أن المشروعات الجاري تنفيذها تتم متابعتها ميدانيًا بشكل دوري، مع إعداد تقارير فنية توضح الموقف التنفيذي، موجهًا بوضع بطاقة تعريفية بكل مشروع تتضمن بيانات التنفيذ، من حيث موعد البدء والانتهاء ونسب الإنجاز.

وتواصل محافظة كفرالشيخ تنفيذ رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة، ويحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات بجميع المراكز والمدن، بالتوازي مع المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.

يأتي ذلك بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة لمرور كفر الشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس محمد الشيخ، مدير عام مشروع الرصف، والدكتور أحمد صبحي الاستشاري الهندسي للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.