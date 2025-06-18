سفير أمريكا لدى إسرائيل: نعمل على تنظيم رحلات لإجلاء مواطنينا جوا وبحرا

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الأربعاء، إن السفارة تعمل على تنظيم رحلات لإجلاء المواطنين الأمريكيين من إسرائيل.

وأضاف هاكابي، على منصة "إكس" أن الإجلاء سيتم عبر رحلات جوية، وعن طريق السفن السياحية بحراً.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يزال يفكر في توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى المواقع النووية الإيرانية، مشيراً إلى أنه قدم لطهران ما وصفه بـ"الإنذار الأخير".

وعن احتمالية توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، ذكر ترامب في حديثه للصحفيين بالبيت الأبيض: "قد أفعلها، وقد لا أفعلها، لا أحد يعلم ماذا سأفعل، وإيران تواجه مشاكل كثيرة، وهم يريدون التفاوض"، معتبراً أن "هناك فرقاً كبيراً بين ما يحصل الآن وما حصل قبل أسبوع".