أول تعليق من طهران على إعلان ترامب تدمير طائرة إيرانية مسيرة بمضيق هرمز

قال وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، إنه لا علم له بفقدان طائرة إيرانية مسيرة، تزامنًا مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسقاط طائرة إيرانية هددت سفينة أمريكية في مضيق هرمز، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية "سكاي نيوز عربية".

وتزامنًا مع هذا، نشر "ظريف"، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء الخميس، صورة تبين حدود كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والمسافة بينهما، مع الإشارة إلى مضيق هرمز بنقطة حمراء، معلقًا عليها باقتضاب: "تذكير".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية دمرت طائرة إيرانية مسيرة، كانت تهدد سفينة أمريكية.

وأضاف "ترامب" أن المدمرة الأمريكية "يو إس إس بوكسر" قد دمرت الطائرة الإيرانية في مضيق هرمز.