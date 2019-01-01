 من البيت الأبيض.. ترامب يكشف تفاصيل تدمير الطائرة الإيرانية المسيرة بمضيق هرمز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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من البيت الأبيض.. ترامب يكشف تفاصيل تدمير الطائرة الإيرانية المسيرة بمضيق هرمز

د ب أ
نشر فى : الخميس 18 يوليه 2019 - 10:09 م | آخر تحديث : الخميس 18 يوليه 2019 - 10:32 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، عن "تدمير" طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز، بعد أن اقتربت على مسافة ألف ياردة من المدمرة البرمائية الأمريكية "يو إس إس بوكسر"، ولم تستجب للتحذيرات الصادرة لها.

وقال ترامب من البيت الأبيض، إن الطائرة المسيرة "هددت سلامة المدمرة وطاقمها"، واصفا عملية الإسقاط بأنها "عمل دفاعي" بعد أن أخفق الإيرانيون في الاستجابة للتحذيرات المتكررة لها بالابتعاد.

وأضاف ترامب أن "الولايات المتحدة تحتفظ بحق الدفاع عن موظفينا ومنشآتنا، وتناشد جميع الدول أن تدين محاولات إيران تعطيل حرية الملاحة والتجارة العالمية."

ويعد هذا الحادث هو أحدث تطور في تلك المنطقة الحساسة من العالم.

وكانت إيران قد أسقطت مؤخراً طائرة أمريكية مسيرة، وأثار التصعيد بين الجانبين مخاوف من احتمال خوض البلدين الحرب.

ونشرت الولايات المتحدة معدات عسكرية في المنطقة، مثل المدمرة بوكسر.


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