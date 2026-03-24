قطر تنفي التقارير حول وساطتها في المفاوضات الأمريكية الإيرانية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن موقف بلاده ثابت في الدعوة إلى إنهاء الحروب عبر الوسائل الدبلوماسية، مشددًا على أهمية العودة إلى طاولة المفاوضات كخيار أفضل لجميع الأطراف.

وأوضح الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن «قطر تدعم بشكل مستمر أي مساعٍ دبلوماسية من شأنها إنهاء النزاعات»، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم وجود دور قطري مباشر في أي وساطة بين الأطراف المعنية حاليا.

وأشار إلى أن «الدوحة ليست منخرطة في المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة»، لافتًا إلى أن التركيز ينصب في الوقت الراهن على حماية السيادة الوطنية وتعزيز أمن البلاد.

وأضاف أن هناك أطرافًا تسعى إلى الترويج لوجود خلافات غير قائمة بهدف عرقلة جهود التهدئة، مؤكدًا أن الحوار يظل السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، خاصة مع دول الجوار مثل إيران.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية القطرية، عن إدانة الدوحة واستنكارها لأي اعتداء يستهدف منشآت الطاقة في قطر أو المنطقة، مشددا على أن هذه المنشآت تمثل بنية حيوية لخدمة المدنيين، ويجب حمايتها من أي تهديدات.

وفي وقت سابق، أفاد مسئول باكستاني ومصدر ثان لرويترز، بأن محادثات مباشرة لإنهاء الحرب قد تُعقد في إسلام آباد هذا الأسبوع.

وتوقع المسئول الباكستاني ⁠أن يجتمع نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس، بالإضافة إلى ويتكوف وكوشنر، مع مسئولين إيرانيين في إسلام آباد هذا الأسبوع، وذلك عقب اتصال جرى بين ترامب وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وأكد البيت الأبيض إجراء اتصال بين ترامب ومنير. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الباكستاني بعد على طلبات التعليق.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ناقشا تأثير الحرب على الأمن الإقليمي والعالمي.

وقال طاهر أندرابي المتحدث ⁠باسم وزارة الخارجية الباكستانية لرويترز: «إذا رغبت الأطراف، فإن إسلام آباد مستعدة دائما لاستضافة المحادثات. وقد دأبت على الدعوة إلى الحوار والدبلوماسية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».



