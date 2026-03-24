الجيش الألماني يسحب مقاتلات يوروفايتر من بولندا

أنهى سلاح الجو الألماني مهمة نشر عدة طائرات مقاتلة في بولندا كانت مخصصة لتعزيز حماية الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأعلنت القيادة العليا للقوات المسلحة البولندية عبر منصة "إكس" أن مهمة طائرات "يوروفايتر" في القاعدة العسكرية في مالبورك قد انتهت. وجاء في بيان: "وجودها كان إشارة مهمة للغاية على التعاون في إطار الدفاع الجماعي".

وكان الجيش الألماني قد أرسل في ديسمبر الماضي الطائرات إلى جانب قوة قوامها نحو 150 فردا، بينهم طيارون وفنيون وعاملون في اللوجستيات وقوات تأمين وشرطة عسكرية.

وجاء نشر هذه القوات ردا على انتهاكات للمجال الجوي من قبل طائرات حربية روسية في منطقة بحر البلطيق، وكذلك تحليق طائرات مسيرة انتحارية داخل أراضي حلف شمال الأطلسي. وتقع القاعدة العسكرية في مالبورك على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب شرق جدانسك و80 كيلومترا من منطقة كالينينجراد الروسية المطلة على بحر البلطيق.



