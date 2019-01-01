وزيرة الجيوش الفرنسية: مقتل 3 جنود خلال عملية لمكافحة التعدين غير المشروع في جويانا

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، مقتل 3 جنود بسبب أبخرة سامة، خلال عملية استهدفت التنقيب غير المشروع عن الذهب في (جويانا) الفرنسية .

وذكرت وزارة الدفاع الفرنسية - في بيان ، حسبما ذكر راديو (فرنسا الدولي) ، اليوم الخميس- أن الجنود كانوا يستعدون لوضع عبوات ناسفة ؛ لتدمير منشآت تحت الأرض يستخدمها عمال المنجم عندما تعرض ثمانية منهم للتسمم، بسبب تصاعد أبخرة سامة من أسفل أحد الدهاليز .

وأضافت أن 5 جنود آخرين نقلوا جوا ولا يزال أحدهم في حالة خطيرة.

يذكر أن الحادث وقع في موقع غير قانوني في منطقة (ماريباسولا) في جنوب (جويانا) بالقرب من الحدود مع سورينام والبرازيل.