 في حديثه مع لافروف.. وزير الخارجية الصيني يصف تصرفات واشنطن بـ«البلطجة» - بوابة الشروق
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في حديثه مع لافروف.. وزير الخارجية الصيني يصف تصرفات واشنطن بـ«البلطجة»

وكالات:
نشر في: السبت 18 يوليه 2020 - 12:55 م | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2020 - 12:55 م

انتقد وزير الخارجية الصيني وانج يي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، السياسة الخارجية الأمريكية.

وقال الوزير وانج يي، في حديثه الذي نقلته الخارجية الصينية اليوم السبت: "يضع الجانب الأمريكي بكل صراحة مصالحه فوق مصالح الآخرين، ويظهر أنانية وأحادية الجانب، ويستخدم البلطجة في أقصى درجاتها، فهل يوجد مثل هذه الدول في مكان ما؟". وأشار إلى أن واشنطن تستخدم الوباء لتلطيخ سمعة الآخرين، وفقا لموقع "روسيا اليوم الإخباري".

وتابع وزير خارجية الصين، القول: "لقد أعادت الولايات المتحدة في سياستها تجاه الصين نهج المكارثية إلى الوجود، وكذلك حقبة الحرب الباردة التي عفا عليها الزمن. وتثير واشنطن، عمدا المواجهة الإيديولوجية، وتتجاوز إطار القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية".

وأضاف الوزير الصيني: "لن ترضخ الصين للإيقاع الصادر عن الأقلية المعادية للصين في الولايات المتحدة، بل ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة، وكرامتها".

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