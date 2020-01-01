وزيرا دفاع روسيا وأذربيجان يناقشان العنف في جنوب القوقاز

ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، ناقش اندلاع العنف في منطقة جنوب القوقاز مع نظيره من أذربيجان.

وكان أكثر من 12 شخصا قد قتلوا في القتال الأخير الذي اندلع بين أذربيجان وأرمينيا.

وتتنازع الدولتان السوفيتيتان السابقتان على منطقة "ناجورنو-كاراباخ" منذ عقود.

وقال بيان لوزارة الدفاع الروسية، إن شويجو أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير دفاع أذربيجان، ذكير حسانوف، ناقشا خلاله قضايا متعلقة بالوضع العام في منطقة جنوب القوقاز، حسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتلقى أرمينيا وأذربيجان اللوم على بعضهما البعض في الاشتباكات المستمرة.

وكانت الدولتان قد خاضتا سابقا حربا بشأن منطقة "ناجورنو-كاراباخ" في أواخر ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن الماضي، بعد أن تحولتا إلى دولتين منفصلتين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وقتل حوالي 30 ألف شخص في الحرب.