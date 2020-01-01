ألمانيا: سفن عايدة السياحية تستعد لاستئناف رحلاتها بعد توقفها بسبب كورونا

تستعد شركة عايدة كروزيز لاستئناف رحلاتها البحرية السياحية في ألمانيا تدريجيا بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

وصرح متحدث باسم الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن سفينتين تابعتين للشركة وصلتا اليوم السبت إلى ميناء أعالي البحار روستوك-فارنمونده شمال ألمانيا لكن دون ركاب.

وقال المتحدث :" كل شيء سار وفقا للخطة"، مشيرا إلى أن الكثير من محبي الرحلات البحرية والسائحين بالإضافة إلى الكثير من العاملين، كانوا على رصيف الميناء في استقبال السفينتين.

بهذا تستعد السفينتان للقيام بأول رحلاتهما منذ بداية أزمة كورونا.

ومن المنتظر أن تبدأ السفينتان في القيام برحلات بحرية وعلى متنهما ركاب في أغسطس المقبل، لكن بدون أن يتخلل هذه الرحلات رسو على موانئ أخرى.

وحسب بيانات المتحدث، فإن السفينتين يعمل عليهما ما يتراوح بين 500 إلى 800 شخص، وستصل نسبة الإشغال في الرحلة الأولى لكل سفينة إلى نحو 50% من الطاقة الاستيعابية لكل سفينة.

وأضاف المتحدث أن الشركة تسعى إلى تسيير رحلات بحرية لمدد تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أيام بحلول نهاية أغسطس المقبل.

كانت الجائحة تسببت في وقف حركة السياحة البحرية التي تزدهر في الربيع في كل أنحاء العالم، وكانت بعض الدول قد أغلقت موانئها بعد ظهور حالات عدوى على متن سفن سياحية، وذلك قبل أن يتم وقف الرحلات بالكامل.

وتفيد بيانات قطاع السياحة في ألمانيا، بأن عدد ركاب الرحلات السياحية البحرية في البلاد قد ارتفع في العام الماضي ليتجاوز حاجز الثلاثة ملايين راكب لأول مرة.

وتتوقع الشركات حدوث تراجع كبير في أعداد الركاب والعائدات هذا العام بسبب تداعيات الجائحة.