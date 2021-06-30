 ما حكم حج الصبي وهل يغني عن حج الفريضة؟ الإفتاء تجيب - بوابة الشروق
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ما حكم حج الصبي وهل يغني عن حج الفريضة؟ الإفتاء تجيب

هديل هلال
نشر في: الأحد 18 يوليه 2021 - 6:08 م | آخر تحديث: الأحد 18 يوليه 2021 - 6:08 م

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها مفاده: «أخذتُ ابني الصبي معي في الحج، فهل يصح حجُّه؟ وهل يُغنِي عن حج الفريضة؟».

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، إن «حج ابنِكَ الصبي يصح ما دُمْتَ ستستكمل له أركانَ حجِّه وواجباتِه، ويُحسَب له حسناته كحج نافلة؛ ولذا لا يُغنِي عن حج الفريضة؛ لأن شرط العبادة المفروضة التكليف، والصبي غير مكلَّف. والله سبحانه وتعالى أعلم».

واستشهدت بالحديث النبوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه لقي ركبًا بالرَّوحاء، فقال: «مَنِ القَومُ؟» قالوا: "المسلمون". فقالوا: مَن أنت؟ قال: «رسولُ اللهِ»، فرَفَعَت إليه امرأةٌ صَبِيًّا فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: «نعم، ولكِ أَجرٌ» رواه مسلم.

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