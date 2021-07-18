 مدرب حراس الأهلي: الشناوي مثل دوناروما.. ولن ننتصر بدون حارس مميز - بوابة الشروق
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مدرب حراس الأهلي: الشناوي مثل دوناروما.. ولن ننتصر بدون حارس مميز

محمد جلال
نشر في: الأحد 18 يوليه 2021 - 11:57 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يوليه 2021 - 12:05 ص

أكد ميشيل يانكوني، مدرب حراس النادي الأهلي، أن محمد الشناوي مجتهد ويعمل على نفسه بشكل جيد.

وقال يانكوني في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد : "لم يكن التتويج سهل أمام الزمالك الموسم الماضي لأنها جاءت بعد غياب 7 سنوات من التتويج".

وأكمل: "قدمنا بعد التتويج أداءا جيدا، وكان علينا التأكد بأحقيتنا بالبطولة، كنا نحتاج أن نواصل على القمة".

وعن أداء محمد الشناوي .. قال: "مجتهد ويعمل على نفسه بشكل جيد، وقدم موسم رائع العام الماضي وأن يأكد على ذلك للموسم الثاني على التوالي بنفس الإصرار والمجهود أمر كبير ناتج على تركيز اللاعب الكبير".

وأتم: "اللاعب مثل الفريق، من الممكن أن يقدم موسم جيد وأن يتراجع الموسم الذي يليه، الشناوي مستمر بنفس مستواه، اذا لم يكن لديك حارس مميز لن تنتصر مثل دوناروما مع إيطاليا في اليورو".


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