علق الإعلامي عمرو أديب، على بيان السفارة الإسرائيلية بالقاهرة الأخير حول ملف سد النهضة، قائلًا: «الإسرائيلي لو حلف على المياه تجمد أنه لا علاقة له بما يحدث في المنطقة أنا مصدقش».

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، إن «الإصبع الإسرائيلي موجود في كل مكان»، موضحًا أن التدخل في شؤون المنطقة سياسة دولة.

وأشار إلى أن إصدار السفارة الإسرائيلية بيانًا بشأن سد النهضة أمر استدعى انتباهه؛ لأنهم غالبًا لا يتحدثون، متسائلًا: «لا أعلم إذا كانت السفيرة موجودة في مصر أم لا».

وفي سياق متصل، تحدث «أديب» عن زيارة وزير خارجية الصين إلى مصر، موضحًا أن الزيارة تفسر موقف الصين داخل مجلس الأمن، وخاصة أنها تساهم بنحو 25% من تكلفة السد، فضلًا عن عمل 3 شركات صينية في هذا المشروع.

وأشاد بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ملف سد النهضة بحضور الوزير الصيني، قائلًا إن اللقاء بين سامح شكري ووزير الخارجية الصيني دام ساعة ونصف وهو دليل على الأهمية.

ونفت السفارة الإسرائيلية في مصر، الأحد، ضلوع إسرائيل في أزمة سد النهضة الإثيوبي، قائلة إنها "لديها ما يكفيها ويسد احتياجاتها".

وقال بيان للسفارة الإسرائيلية نشرته عبر حسابها في تويتر، إنها تعرب عن فائق الاحترام للشعب المصري وقيادته الرشيدة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت السفارة أنها تؤكد بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرًا في بعض القنوات والمقالات الصحفية عن ضلوع دولة إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحة ولا أساس له.