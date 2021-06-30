الصحة السعودية تجهز مستشفى ميدانيا في المشاعر المقدسة

جهزت وزارة الصحة السعودية، مستشفى ميدانيا متنقلا في المشاعر المقدسة؛ لخدمة ضيوف الرحمن خلال تأديتهم مناسك حج هذا العام.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، أن المستشفى الميداني المتنقل يقدم خدماته في مشعر عرفات شمال مسجد نمرة وفي مناطق الاحتياج، ويحوي 11 سريرا، منها سريران للعناية المركزة، وأربعة للتنويم، وخمسة للرعاية الطبية، إضافة إلى عدد من أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة صدمات القلب، كما يُقدم خدمة العناية المركزة للحالات الحرجة إلى جانب الخدمات الطارئة.

وكانت الصحة السعودية قد دعت، في وقت سابق، حجاج بيت الله الحرام للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا المستجد طيلة فترة حج هذا العام.

وأهابت بالحجاج إلى الحرص على تعقيم اليدين وغسلهما والتباعد، وعدم المصافحة، والتأكد من توفر الكمامات والمعقم، وسجادة الصلاة والمناديل في حقائب الجميع طيلة فترة بقائهم في المشاعر المقدسة.