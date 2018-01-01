أسوان يستعد لمواجهة الأهلي بالتعادل مع وادي دجلة وديا

انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان مع وادي دجلة، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الأحد، في إطار استعدادات الفريقان لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدفي دجلة كل من أحمد مجدي، ومحمد هلال، بينما أحرز محمود شبانة وإيمانويل إيجبتور هدفي زهرة الجنوب.

ويستعد أسوان لمواجهة الأهلي المقرر لها 29 يوليو الجاري، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

بينما يستعد وادي دجلة، لمباراة الأهلي، المقرر لها 2 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري.