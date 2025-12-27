 مودرن سبورت يتأهل لثمن نهائي كأس مصر - بوابة الشروق
السبت 27 ديسمبر 2025 6:27 م القاهرة
مودرن سبورت يتأهل لثمن نهائي كأس مصر

محمد جلال
نشر في: السبت 27 ديسمبر 2025 - 6:17 م | آخر تحديث: السبت 27 ديسمبر 2025 - 6:17 م

تخطى فريق مودرن سبورت عقبة نادي القناة في كأس مصر 2025-26، ليتأهل إلى دور الـ16 بالفوز بهدف دون رد بعد الوصول لشوطين إضافيين.

وظهر أحمد سامي المدير الفني الجديد لمودرن سبورت للمرة الأولى بعدما تولى المهمة خلفا لمجدي عبد العاطي.

وانتهى الوقت الأصلي بدون أهداف في استاد بتروسبورت، وانتظر مودرن سبورت حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول لتسجيل أول أهداف اللقاء، وسجل محمد دسوقي هدف تقدم مودرن من علامة الجزاء في الدقيقة 105+2.

ومن المقرر أن يلتقي مودرن سبورت في ثمن النهائي مع بتروجت الذي تفوق على وادي دجلة بهدف دون رد سابقا.


