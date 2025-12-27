البرلمان العراقي الجديد يعقد أولى جلساته ظهر يوم الإثنين المقبل

يعقد البرلمان العراقي الجديد، بعد غدٍ الإثنين، أولى جلسات الدورة البرلمانية السادسة على خلفية الانتخابات البرلمانية التي جرت في الحادي عشر من الشهر الماضي لانتخاب برلمان جديد يضم 329 نائبا.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي، أن جدول أعمال الجلسة التي ستعقد منتصف نهار الاثنين المقبل يتضمن أداء اليمين الدستورية للنواب وانتخاب رئيس ونائبين للبرلمان.

وسيعقد البرلمان جلسته الأولى برئاسة النائب عامر الفايز (1948) أكبر الأعضاء سنا.

ويتنافس على منصب رئيس البرلمان في الاجتماعات التي تجرى حالياً اثنان من القيادات السنية البارزة هما محمد الحلبوسي وهيثم السامرائي، ومن المنتظر حسم اسم المرشح خلال الساعات الـ48 المقبلة.