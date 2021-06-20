الزمالك يستقر على وديتيه خلال معسكر برج العرب

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استقر الجهاز الإداري لنادي الزمالك بقيادة منتصر الرملاوي، وبالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على المباراتين الوديتين خلال فترة معسكر برج العرب.

ويخوض الزمالك معسكرا تدريبيا خلال الفترة المقبلة وعقب اجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك استعدادا لمواجهة غزل المحلة يوم ٣ أغسطس المقبل ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك الودية الأولى يوم ٢٦ يوليو الجاري ضد فريق منتخب القسم الثاني، بينما يلعب الودية الثانية مع فريق أبها السعودي يوم ٢٩ من نفس الشهر.

ويهدف كارتيرون لتوفير فرصة احتكاك للاعبين من اجل تحضير الفريق لاستئناف منافسات الدوري.