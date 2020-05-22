البرلمان العراقي يدعو الأطراف الكردية لتسمية مرشحين لمنصب الرئيس

قرر البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، تحديد جلسة جديدة تعقد يوم الخميس المقبل مع رؤساء الكتل النيابية لبحث ما توصَّلت إليه القوى الكردية بشأن الاتفاق على تسمية مرشحين لمنصب رئيس جديد للبلاد.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية في البرلمان أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه شاخوان عبد الله عقدا اليوم اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية لبحث أهم المواضيع المتعلقة بأعمال البرلمان وعقد جلساته، وإكمال الاستحقاقات الدستورية، وأولويات مشاريع القوانين خلال الفصل التشريعي الحالي.

وأوضح البيان أن المجتمعين قرروا المضي في تشريع جملة من مشاريع القوانين الموجودة في أروقة المجلس، التي تمسُّ المواطنين واحتياجاتهم وإكمال الاستحقاقات الدستورية،وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتحدياتها.

وبحسب البيان، أكدوا أن جلسات البرلمان للفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الأولى تبدأ في الأسبوع المقبل، وبواقع ثماني جلسات شهرياً، وسيُعلن جدول أعمالها لاحقاً.

كان من المفترض أن يعقد البرلمان العراقي هذا الأسبوع جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد لكن الخلافات بين الأطراف الكردية حالت دون ذلك كما أن الأمر ينطبق على قوى الإطار الشيعي التي لاتزال غير متفقة على اسم مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ومنذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر أكتوبر الماضي في العراق، تعذر الاتفاق على تسمية مرشح ليشكل حكومة جديدة بسبب الخلافات بين الكتل السياسية .