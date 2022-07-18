الرئيس السيسي: تغير المناخ بات يمثل تهديدا وجوديا للكثير من الدول والمجتمعات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كل التقديرات والتقارير العلمية تؤكد أن تغير المناخ بات يمثل تهديدا وجوديا للكثير من الدول والمجتمعات على مستوى العالم.

وأضاف خلال الجلسة رفيعة المستوى لحوار بيترسبرج للمناخ، اليوم الاثنين، أن هذا التهديد أصبح على نحو لم يعد ممكنا معه تأجيل تنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بالمناخ.

وذكر أن أوروبا تشهد حاليا موجة حارة، تمثل خير دليل على صحة هذه التقديرات، ما يفرض ضرورة تكثيف العمل المطلوب، في ظل إجماع كل الأطراف على أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة هي لتنفيذ اتفاق باريس وتحويل المساهمات المحددة وطنيا إلى واقع فعلي في إطار المبادئ الدولية الحاكمة لعمل المناخ الدولي.