 حماس: لم نرفض مقترح ويتكوف لكن طلبنا تعديلات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس: لم نرفض مقترح ويتكوف لكن طلبنا تعديلات


نشر في: الخميس 5 يونيو 2025 - 10:20 م | آخر تحديث: الخميس 5 يونيو 2025 - 10:20 م

أكد خليل الحية رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس وفد المفاوضات، أن الحركة لم ترفض مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لكنها طلبت بعض التعديلات.

وقال الحية، إن حماس مستعدة للانخراط في محادثات جديدة لإنهاء الحرب في غزة، وفقا لنبأ عاجل نشرته قناة "العربية".

وأضاف "جهودنا في مسار المفاوضات مستمرة بما يضمن حقوق شعبنا وانسحاب الاحتلال من غزة".

وشدد على أن العائق الوحيد في مسيرة المفاوضات منذ بدءها هو نتنياهو الذي يرفض كل مقترحات الاتفاق، مردفا: "العدو بدأ مسلسل إجرامي في غزة وإذا نجح -لا قدر الله- فلن تتوقف جرائمه عند حدود القطاع".

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