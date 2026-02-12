مدبولي يكرم أشرف صبحي بحضور وزير الشباب جوهر نبيل

كرم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة السابق، تقديرًا لما قدمه من جهود كبيرة خلال ثماني سنوات من العمل داخل وزارة الشباب والرياضة، وذلك بحضور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة الجديد، في مشهد يعكس الاستمرارية المؤسسية داخل الحكومة الجديدة.

ويأتي تكريم أشرف صبحي في توقيت مهم، عقب أداء جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن التشكيل الوزاري الجديد، ما يعكس تقدير الدولة لمسيرة العمل السابقة، ودعمها للمرحلة المقبلة.

يعد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أحد أبرز أساطير كرة اليد المصرية، حيث بدأ مسيرته لاعبًا بالنادي الأهلي عام 1982، واستمر حتى 2005، وشارك مع المنتخب المصري في ثلاث دورات أولمبية.

وحصل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على وسام الرياضة من الطبقة الأولى، إلى جانب خبراته الإدارية الواسعة، ما يجعله مؤهلاً لقيادة وزارة الشباب والرياضة خلال المرحلة المقبلة.