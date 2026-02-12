أعلنت شركة السويدي إليكتريك، الرائدة في حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والتحول الرقمي، عن إطلاق منصة ElSewedy Electric e-commerce، أول منصة تجارة إلكترونية متخصصة للشركة، في خطوة تمثل محطة رئيسية ضمن مسيرتها نحو التحول الرقمي، وتعزيز إتاحة الحلول والمنتجات الكهربائية الموثوقه لعملائها في مختلف أنحاء مصر، وذلك بدعم من مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، في مقدمتهم بنك مصر كشريك مصرفي وشركة e& مصر كشريك تكنولوجي.

جاء الإعلان عن إطلاق المنصة خلال فعالية افتتاحية بحضور قيادات الشركة وعدد من الشركاء الاستراتيجيين محليًا ودوليًا، من بينهم بنك مصر، e& مصر، وPaymob، وأرامكس، وCequens، وTAC Universe، بما يعكس نموذجًا تعاونيًا يهدف إلى تقديم تجربة رقمية متكاملة وسلسة تلبي الاحتياجات المتنامية للمستهلكين والشركات في السوق المصري.

وقد صُممت منصة ElSewedy Electric e-commerce لتكون وجهة رقمية شاملة توفر مجموعة متكاملة من المنتجات الكهربائية الأساسية، بدءًا من الأسلاك منخفضة الجهد وكابلات الاتصالات، وصولًا إلى شواحن السيارات الكهربائية. مع التركيز على تقديم تجربة استخدام سهلة وفعّالة، وخطط مستقبلية للتوسع في فئات المنتجات والخدمات.

وفي إطار تعزيز القيمة المضافة للعملاء، تنضم e& مصر إلى برنامج الولاء الخاص بمنصة ElSewedy Electric e-commerce ، حيث ستقدّم نقاط مكافآت لعملاء المنصة تُمكّنهم من الاستفادة منها عبر شبكة شركاء e& مصر، بما يسهم في توسيع نطاق المزايا المقدمة للمستخدمين، وتعزيز تجربة التسوق الرقمي، وربطها بمنظومة متكاملة من الخدمات والعروض عبر شركاء متنوعين.

وتعتمد المنصة على منظومة رقمية متكاملة تشمل حلول الاتصال والبنية التحتية الرقمية، وحلول الدفع الإلكتروني الآمنة، والخدمات اللوجستية، وإدارة تفاعل العملاء، وذلك من خلال شبكة من الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم بنك مصر كشريك مصرفي e& التي تسهم بدورها كشريك تكنولوجي في دعم جاهزية المنصة واستدامة خدماتها الرقمية، بما يعزز كفاءة التشغيل وتجربة المستخدم.

وفي هذا السياق، صرح المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة السويدي إليكتريك:

«يمثل إطلاق ElSewedy Electric e-commerce امتدادًا لالتزامنا بالابتكار الرقمي لتقديم أفضل خدمة للسوق المصري. ومن خلال تعاوننا مع شركائنا في مجالات الخدمات المصرفية والمدفوعات والاتصال والخدمات اللوجستية أصبحنا قادرين على تقديم منصة متكاملة تسهّل الوصول إلى منتجات كهربائية عالية الجودة، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي والاقتصادي في مصر».

وأكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة السويدي إليكتريك وشركة اتصالات مصر e&، وPaymob، وأرامكس، وCequens، وTAC Universe ،تهدف إلى تقديم تجربة مالية رقمية متطورة وآمنة،حيث يحرص بنك مصر على تقديم الخدمات المالية الإلكترونية والدخول فى شراكات تتيح تقديم تلك الخدمات تماشياً مع سياسات الدولة ، ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية يقوم البنك بتقديم خدمة التجارة والتحصيل الالكتروني –Ecommerce and online payment ، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التحول الرقمي، من خلال توفير حلول إلكترونية مبتكرة تسهم في تيسير حصول العملاء على الخدمات المصرفية والمالية، وتعزز من جودة الخدمة المقدمة، بما يدعم استدامة النجاح ويؤكد التزام البنك بدوره الوطني في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لمصر.

ومن جهته، قال المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة e& مصر: "نعتز بشراكتنا مع السويدي إليكتريك في إطلاق منصة ElSewedy Electric e-commerce ، والتي تمثل نموذجًا متقدمًا لتوظيف التكنولوجيا في دعم التحول الرقمي للقطاعات الصناعية، وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام e& مصر بتقديم حلول رقمية مبتكرة تهدف إلى تقديم قيمة مضافة حقيقية عبر نقاط مكافآت يمكن الاستفادة بها لدى شركائنا، بما يعكس التزامنا بتطوير تجارب رقمية متكاملة".

وعلّق الأستاذ إسلام شوقي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي موب قائلاً: “مع تسارع كبرى الشركات في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي، يجب أن تتطور منظومة المدفوعات. ومن خلال شراكتنا مع السويدي إليكتريك نُمكّن بنية تحتية آمنة وقابلة للتوسع للمدفوعات تدعم تجربة تجارة متكاملة من البداية إلى النهاية ويعكس هذا الإطلاق توجّه القادة الصناعيين نحو القنوات الرقمية المباشرة، ونحن فخورون بتوفير بنية التحتية المالية التي تتيح لهم تنفيذ المعاملات بكفاءة، وخدمة عملائهم بثقة، وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام ضمن الاقتصاد الرقمي المصري".



وتُعد المنصة امتدادًا استراتيجيًا لخبرة السويدي إليكتريك الممتدة لعقود في مجالي الطاقة والبنية التحتية، حيث تعكس تحول الشركة نحو نموذج رقمي يركز على احتياجات العملاء، ويتماشى مع أهداف الاستدامة والتحديث الوطني، مع فتح آفاق جديدة للنمو والتوسع الإقليمي مستقبلًا.

ومن خلال ElSewedy Electric e-commerce ، تواصل السويدي إليكتريك تعزيز مكانتها كمحرك رئيسي للحلول الذكية والمتصلة، مع إتاحة قنوات رقمية مباشرة للتواصل مع العملاء والشركاء داخل الاقتصاد الرقمي سريع النمو في مصر، ودعم خطط التوسع خارج السوق المحلي خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعميم نموذج التحول الرقمي إقليميًا وتمكين رؤية المجموعة في الوصول المباشر إلى المستهلكين.