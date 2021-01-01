باحثون يحذرون: أكثر من نصف أراضي الاتحاد الأوروبي معرضة لخطر الجفاف

حذر باحثون من المفوضية الأوروبية في تقرير جديد اليوم الاثنين، من أن أكثر من نصف أراضي الاتحاد الأوروبي كانت معرضة لخطر الجفاف في نهاية شهر يونيو.



وجاء في التقرير أن "هناك جزءا هائلا من أوروبا يواجه حاليا" تحذيرا من حدوث جفاف، مما يتطلب اتخاذ إجراءات غير عادية لإدارة المياه والطاقة في الدول المتضررة".



وقال التقرير إن حوالي 46% من أراضي الاتحاد الأوروبي وصلت إلى مستوى التحذير من حدوث جفاف، بينما هناك 11% من المناطق التي شملها الاستطلاع في حالة تأهب قصوى، حيث أرجع السبب إلى قلة سقوط الأمطار بسبب موجات الحر المبكرة التي حدثت في شهري مايو ويونيو الماضيين.



جدير بالذكر أن الجفاف أثر على إنتاج المحاصيل الزراعية في فرنسا ورومانيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا.